Sophie Nélisse ha parlato della stagione 3 di Yellowjackets durante un’intervista rilasciata al sito ComicBook.

L’interprete di Shauna da giovane ha confermato quando inizieranno le riprese:

Sophie, anche volendo, non potrebbe tuttavia svelare spoiler:

Non ho letto gli script. Non so nulla. Vorrei poter essere in grado di dirvi degli spoiler. Non ne ho.

Nélisse ha inoltre aggiunto che non ha ancora visto la puntata bonus della serie che dovrebbe essere trasmesso prima della terza stagione:

No. Non ho potuto vederla. Non eravamo lì quando la stavano girando ed eravamo tutti di nuovo a casa. Non so nulla di quello che è accaduto. Ho letto lo script ed è grandioso, è super fantastico. Ma non l’ho visto. Vorrei che ce lo avessero mostrato con una proiezione speciale, ma no, non ne abbiamo avute.