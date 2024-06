Ella Purnell ha rivelato che avrebbe voluto rimanere più a lungo nel cast di Yellowjackets, la serie targata Showtime.

La star di Fallout, intervistata da The Hollywood Reporter, ha spiegato:

Lo sapevo fin dalla mia prima audizione. Sapevo che quello è sempre stato l’accordo. Ho pensato: ‘Si tratta di un accordo in un solo anno. Non sono bloccata con un contratto da sette anni’. All’epoca sembrava davvero attraente. E poi quando abbiamo iniziato a girare… Non volevo morire. Mi piacevano davvero tutti e amavo realmente il mio personaggio.