Yellowjackets: una teoria dei fan poteva diventare realtà

Lo showrunner della serie Yellowjackets ha svelato che una teoria dei fan avrebbe potuto diventare realtà.

Nella prima stagione è presente un personaggio chiamato Adam, che diventa l’amante di Shauna. Alcuni spettatori si erano convinti che il giovane fosse in realtà Javi, il ragazzino che era sopravvissuto all’incidente aereo insieme alle protagoniste. Lo show ha però smentito la teoria.

Jonathan Lisco, co-showrunner di Yellowjackets, ha ora svelato che leggono le ipotesi condivise dagli spettatori su siti come Reddit:

Lo sceneggiatore ha quindi spiegato perché hanno cambiato idea:

Abbiamo tenuto in considerazione con l’arco narrativo della storia dal punto di vista emotivo e psicologico e abbiamo pensato che alla fine sì, sia una sorpresa carina e potrebbe andare bene nel momento, ma quello che avrebbe tormentato di più il pubblico sarebbe stato se Shauna finisse per uccidere qualcuno a cui piaceva realmente, qualcuno che voleva stare con lei, e il motivo per cui lo uccide è a causa del suo stress post-traumatico. Quello è il motivo per cui, proprio prima di accoltellarlo, si mostra un montaggio di tutte queste cose che continuano a tormentarla come se le stesse vivendo e si sentisse minacciata nel presente, proprio dando spazio allo stress post-traumatico. Per rimanere fedeli alla sua storia e al racconto in generale, abbiamo dovuto abbandonare quella svolta narrativa a favore degli aspetti emotivi e psicologici. E, ovviamente, il nostro pubblico può discutere sul fatto se sia stata una scelta giusta.