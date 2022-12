Yellowstone: i flashback della stagione 5 svelano un segreto di Rip

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il nuovo episodio della stagione 5 di Yellowstone, The Dream Is Not Me, ha svelato un segreto del passato di Rip che ha sorpreso gli spettatori.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura, se non volete anticipazioni sugli eventi mostrati nell’episodio.

Un flashback ha mostrato Rip da giovane (interpretato da Kyle Red Silverstein) e Rowdy (Kai Caster). Dopo un commento che non ha apprezzato, Rip dice a Rowdy di non nominare mai Beth, toccarla o parlarle. I due iniziano quindi a lottare e Rowdy punta un coltello contro Rip che reagisce colpendo l’avversario con una roccia. Rowdy è gravemente ferito e Rip decide di andare al ranch per chiedere l’aiuto di John Dutton (Josh Lucas). Rowdy dice poi di dare la colpa delle ferite al suo cavallo, ma Rip è onesto e dice la verità a John. Quando i due arrivano per aiutarlo, tuttavia, lo trovano morto.

Rip, che aveva già ucciso il padre dopo che l’uomo aveva tolto la vita al padre, è devastato da quanto accaduto. John dice che si prenderà cura della situazione, ma Rip non potrà mai lasciare il ranch e dovrà fare ciò che gli chiede John.

La scena flashback permette così di capire perché il personaggio interpretato da Cole Hauser è così fedele e leale nei confronti della famiglia Dutton.

Che ne pensate del segreto legato al passato di Rip nella serie Yellowstone? Avevate immaginato una situazione simile?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook