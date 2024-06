Il secondo blocco di puntate di Yellowstone 5 arriverà, come svelato ieri dalla Paramount, a partire dal 10 novembre e, anche se chiaramente non si sa ancora nulla su quello che accadrà, Kelly Reilly ha condiviso con TV Line quelle che sono le sue speranze circa il suo personaggio, Beth Dutton.

Quando le viene chiesto cosa spera per lei, Kelly Reilly ha detto che confida nel fatto che nelle puntate finali di Yellowstone, Beth possa trovare la pace:

La pace, penso. Per quanto possibile per ciascuno di noi. La pace richiede un po’ di scavo e un po’ di resa. il lasciar andare vecchi dolori e ferite. Credo sicuramente che lei possa trovarla. Se sia possibile o meno, non lo so. È una guerriera, vero? Il suo scopo è proteggere. Il suo scopo è combattere. Ma mi piacerebbe vedere questo per lei. Solo che mi chiedo proprio se la felicità sia permessa. Nel corso delle stagioni, abbiamo potuto vedere dove potrebbe stare. Ma ne viene tirata fuori così rapidamente. Forse c’è un futuro in cui non viene in qualche modo strappata via dalla sua felicità.