Già qualche settimana fa, grazie alle indiscrezioni pubblicate dall’insider Matthew Belloni nella sua newsletter, vi avevamo detto che Kevin Costner, nonostante le tante dichiarazioni belligeranti dei mesi scorsi, avrebbe espresso il desiderio di tornare in scena nei panni di John Dutton nelle puntate finali di Yellowstone 5 le cui riprese partiranno in Montana fra maggio e giugno (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa, questa, non semplice un po’ perché tanto Kevin Costner quanto il co-ideatore e sceneggiatore della serie, Taylor Sheridan, sembrano fare a gara in materia di testardaggine, senza dimenticare il fatto che le puntate finali di Yellowstone 5 sono già state scritte tenendo conto dell’assenza della suddetta star.

Ed è sempre Belloni a svelare qualche “dietro le quinte” aggiuntivo su Yellowstone 5 nel nuovo appuntamento con la sua newsletter. Secondo l’insider, Costner starebbe ancora spingendo per tornare negli ultimi episodi quantomeno con un cameo, ma non ci sarebbe discussioni ufficiali di sorta in corso:

Per quanto riguarda gli episodi finali di Yellowstone 5, sono già stati scritti e le riprese sono programmate per iniziare tra qualche settimana. Kevin Costner ha detto che sta pianificando di tornare in scena almeno per un cameo e forse per qualcosa in più, ma attualmente non ci sono discussioni in corso per far sì che il tutto si concretizzi. Anche se Costner abbassasse significativamente le sue richieste finanziarie e di impegno temporale, Sheridan potrebbe non volersi prendere la briga rimettere mano ai suoi copioni già finiti per accontentare la star sull’addio per John Dutton. Quello che è certo è che i fan di Yellowstone adorerebbero la cosa ed è proprio su questo aspetto che Costner vuole far leva.