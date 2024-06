La telenovela relativa al possibile ritorno di Kevin Costner nei panni di John Dutton nel secondo blocco di puntate di Yellowstone 5 è giunta, finalmente, a conclusione.

Un finale tutt’altro che lieto, come spiegato dal diretto interessato, Kevin Costner, attraverso un video diffuso sui suoi canali social in cui spiega di aver capito di non essere in grado di partecipare più a Yellowstone, né nell’immediato né in futuro.

Voglio solo contattarvi e farvi sapere che, dopo questo lungo anno e mezzo di lavoro su Horizon e lavorando a tutte le cose che questo progetto ha richiesto, pensando a Yellowstone, quella serie che amo e adoro e che so che anche voi amate… Ho appena realizzato che non potrò continuare a partecipare, né alla quinta stagione né in futuro. Questa serie è stata qualcosa che mi ha davvero cambiato. L’ho amata e so che anche voi lo avete amata, e per ciò volevo solo farvi sapere che non tornerò. Amo il rapporto che siamo riusciti a sviluppare, e ci vedremo al cinema.

Insomma, quello fra Kevin Costner e Yellowstone è un rapporto arrivato al capolinea visto che il premio Oscar esclude anche delle partecipazioni future (vi ricordiamo che in programma c’è già uno spin-off ambientato dopo Yellowstone in cui buona parte del cast principale farà ritorno, ndr.). Non si sa, chiaramente, cosa sia accaduto nel dietro le quinte e se la decisione sia stata dettata dalla volontà di Costner di concentrarsi sui film di Horizon e se magari si sia creata una classica situazione da muro contro muro che lo ha visto contrapposto a Taylor Sheridan e alla Paramount. È altamente probabile che, nei prossimi mesi, qualche indiscrezione potrebbe trovare spazio online o che, magari, lo stesso Sheridan, che notoriamente non ha peli sulla lingua, potrebbe finire di discutere la questione magari a margine dell’arrivo dei nuovi episodi della sua creazione.

Giusto ieri abbiamo pubblicato le ultimissime dichiarazioni su Yellowstone che Kevin Costner aveva affidato al People Magazine, una chiacchierata in cui la star si diceva delusa di essere stata dipinta come l’unico villain dell’intera faccenda che, peraltro, veniva chiusa con un’amara considerazione proprio circa il ritorno di John Dutton (ECCO I DETTAGLI). E, sempre ieri, Paramount ha reso nota la data di debutto del secondo blocco di puntate di Yellowstone 5.

