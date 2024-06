Durante un’apparizione a Today per la promozione del suo Horizon, Kevin Costner è tornato a parlare delle puntate finali di Yellowstone 5 che sono attualmente in fase di riprese in Montana senza la presenza dell’interprete del patriarca John Dutton.

Kevin Costner ha sottolineato ancora una volta che tornerebbe volentieri in Yellowstone 5, ma che accetterebbe di farlo “alle giuste condizioni”.

Ho sempre supportato e amato quella serie. È stata davvero importante per me. Mi piacerebbe tornare alle giuste condizioni che, penso, tutti noi vogliamo. Per me, devono essere davvero le giuste condizioni. Dicendo che c’è una possibilità, dico appunto che c’è sempre una possibilità. Amo quella serie. Bisogna essere davvero chiari su questo punto.

