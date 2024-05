Fra i personaggi più amati di Yellowstone, la popolare serie Paramount di Taylor Sheridan e John Linson, possiamo annoverare di sicuro il Rip Wheeler di Cole Hauser. Un personaggio, quello interpretato da Hauser, che colpisce da un lato per l’efferatezza delle azioni che fa volte a proteggere gli interessi del ranch della famiglia Dutton e che, dall’altro, lascia spiazzati per la dolcezza e sensibilità che dimostra in altre circostanze.

E di quanto Rip sia amato fra i fan e le fan di Yellowstone ha discusso di recente proprio Cole Hauser intervistato dal People magazine.

Una popolarità spiazzante

L’attore, parlando della popolarità di Rip, dice:

L’amore della gente per Rip ha sorpreso, inizialmente, sia Taylor Sheridan, il creatore della serie, che me.

Hauser è convinto che l’aspetto più inquietante di Rip sia la sua normalità da persona comune, a dispetto di quello che è capace di fare per la famiglia Dutton, tanto che lui stesso non si vede proprio come “un cattivo”.

Commentando come il pubblico femminile sia così soggetto al fascino esercitato dal personaggio aggiunge:

All’inizio, vedendo le donne avvicinarsi e dirmi “Oh mio Dio, amo il tuo personaggio” pensavo “Cosa c’è che non va in voi?”[ride, ndr.].

Per poi continuare:

Quello che rende Rip speciale è che ha anche un cuore incredibile. La sua lealtà non è solo verso la famiglia Dutton, ma anche verso Beth Dutton (Kelly Reilly). La sua gentilezza, oltre al fatto che di tanto in tanto fa fuori qualcuno, è semplicemente fantastica per me, perché mi offre l’opportunità di esplorare entrambi gli aspetti di quel suo mondo.

Hauser dice poi che la profondità emotiva di Rip è, in parte, ciò che lo ha tenuto interessato costantemente al ruolo per tutta la durata di Yellowstone.

Cerchi dei colori nei personaggi, e Taylor, nelle cinque stagioni di Yellowstone, ha dato a Rip dei colori meravigliosi.

