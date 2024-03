L’attore Forrie J. Smith, uno degli interpreti di Yellowstone, ha svelato di essere stato fatto scendere da un aereo perché non voleva rimanere seduto accanto a un passeggero che indossava una mascherina protettiva.

Smith, nella giornata di sabato, ha condiviso un video sui social media in cui dichiarava:

Forrie ha poi aggiunto:

Sì, ho bevuto. Sono rimasto seduto in aeroporto per tre ore. Sì, sto bevendo, ma non sono ubriaco. Mi hanno però fatto scendere da un aereo sostenendo che sono ubriaco. In realtà è perché voi non reagite e non dite a tutti che è una ca**ata. Ho semplicemente detto che non mi sentivo a mio agio nel trovarmi accanto a una persona che indossava una maschera. E mi hanno fatto scendere.