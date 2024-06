Qualche giorno fa, con un video diffuso sui suoi social, Kevin Costner ha deciso di confermare, una volta per tutte, che non ritornerà nelle puntate finali della stagione 5 di Yellowstone (ECCO I DETTAGLI).

In un’intervista con l’Hollywood Reporter fatta per la promozione stampa del suo Horizon – An American saga, Kevin Costner ha voluto specificare un po’ meglio le ragioni di questa mossa spiegando che era un atto dovuto sia per i suoi fan che per sé stesso visto che non ha bisogno di “drammi”.

Quando gli chiedono se sia stato difficile dire addio alla serie Paramount, risponde:

Non è stato difficile. Era una decisione necessaria per dire chiaramente che “Ok, non voglio davvero più parlare di questo. È tempo di andare avanti”. Ho dedicato cinque stagioni a questa produzione. Ero davvero felice di farlo. E non ho bisogno di drammi. Quindi, togliamoci di torno quel dramma, eliminiamo l’incertezza. I fan sono stati troppo buoni con me. E il mio obbligo è di andare avanti e continuare a fare cose che significano qualcosa per loro.

Come, appunto, Horizon, la sua nuova epica western cinematografica in 4 capitoli. Di cui dice:

Devo ai miei fan il miglior film che posso fare. Se smetto di fare film e non voglio farne più, è una mia decisione. Ma se scelgo di farli, ho la responsabilità verso i fan sulle mie spalle. E non dico per assecondarli, ma per portarli in una direzione che forse non avrebbero mai pensato possibile. Faccio film per le persone. Non è più il mio film, è dei fan che mi hanno sostenuto. È per loro.

Ma i fan di Yellowstone apprezzeranno Horizon? Kevin Costner pensa di sì:

Beh, non sto dicendo che se apprezzano Yellowstone gradiranno automaticamente, sto dicendo che se piace a me, penso che piacerà anche a loro.

FONTE: Hollywood Reporter