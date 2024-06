Quella fra Kevin Costner, Taylor Sheridan e Yellowstone pare una storia di amore e odio da manuale. Una vicenda sulla quale siamo, inevitabilmente, tornati più e più volte da quando abbiamo appreso che il John Dutton di Kevin Costner non sarà presente nel secondo blocco di puntate della stagione 5 di Yellowstone, quella che chiuderà la saga principale del franchise prodotto da Paramount che ha già due spin-off, 1883 e 1923, all’attivo.

Durante la promozione stampa del suo Horizon: An American Saga, Kevin Costner ha spiegato che il suo addio a Yellowstone è stato motivato non da dissapori personali con Taylor Sheridan, ma dallo slittamento nei tempi di produzione delle puntate finali, un ritardo che sarebbe andato a impattare negativamente la lavorazione del suo kolossal western cinematografico in più capitoli (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nonostante i toni fra Sheridan e Costner siano stati alquanto accesi nei mesi scorsi, proprio la posizione del regista e protagonista di Balla coi lupi pare essersi ammorbidita nelle ultime settimane tanto che, in un’intervista con Empire, spiega che se, da una parte, è improbabile un suo ritorno in Yellowstone 5, quello in un altro progetto della saga non è da escludere.

Penso che sia possibile. Chi può dire cosa sia una stagione finale al giorno d’oggi? Ne ho fatte cinque. Mi piacerebbe tornare a farlo, ma dipende, dico davvero. Ci sono così tanti altri universi [altre serie di Yellowstone, ndr.] che stanno uscendo, e magari torneranno su quel personaggio, forse no. Non so cosa faranno, ma sono assolutamente aperto a questa possibilità.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Empire