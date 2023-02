Yellowstone si concluderà: la serie con Kevin Costner sembra sia destinata a finire presto per dare spazio a un’estensione ideata da Taylor Sheridan e con star Matthew McConaughey.

Paramount Global e Paramount Network sembra stiano valutando un nuovo capitolo della saga dei Dutton con protagonista l’attore premio Oscar e, secondo Deadline, nel cast potrebbero essere coinvolte altre star del progetto originale.

Un portavoce di Paramount Network ha dichiarato:

Non abbiamo nessuna notizia da riportare. Kevin Costner è una parte importante di Yellowstone e speriamo che lo rimanga ancora a lungo. Grazie alla mente brillante di Taylor Sheridan, stiamo sempre lavorando alle espansioni del franchise di questo incredibile mondo che ha costruito. Matthew McConaughey è un talento fenomenale con cui vorremmo collaborare.

Deadline sostiene che ci siano però dei problemi con Costner e con gli impegni richiesti per le riprese della serie. L’attore avrebbe richiesto di limitare la sua presenza sul set a 50 giorni, non 65, durante le riprese della prima metà della quinta stagione di Yellowstone e per la seconda avrebbe richiesto di essere impegnato solo per una settimana, dovendo occuparsi delle riprese del film Horizon, di cui è regista e protagonista.

La situazione starebbe causando problemi e frustrazione in Sheridan e altri membri del cast, iniziando così a valutare l’ipotesi di concentrarsi su altri tasselli dell’universo di Yellostone.

La serie potrebbe quindi concludersi già con la quinta stagione.

