ha condiviso alcunein anteprima delladella serie, che arriverà sugli schermi di NBC il 15 marzo.

L’attore, condividendo il post su Instagram, ha ricordato che la sua vita è stata assolutamente un’esperienza folle che lo ha portato da avere 7 dollari a diventare una star nel mondo del wrestling. Dwayne ha sottolineato:

Tecnicamente Young Rock è una comedy perché credo che la nostra miglior medicina sia sempre la risata, ma sono serio quando dico che sono infinitamente grato per questa vita che ho oggi. Supera ogni possibile sogno, anche il più folle. E voi ormai lo sapete, i miei sogni sono famosi per essere piuttosto folli. Divertiamoci!

La serie Young Rock racconta tre fasi della vita di Dwayne Johnson, coinvolto come produttore esecutivo del progetto creato da Nahnatchka Khan (Fresh Off the Boat). Adrian Groulx ha il ruolo del protagonista da bambino, Bradley Constant recita nelle scene in cui è un teenager e Uli Latukefu in quelle in cui è un giovane adulto. Johnson, inoltre, appare in più di una puntata in cui si immagina la sua campagna elettorale per diventare il Presidente degli Stati Uniti.

Fonte: Instagram