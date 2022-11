Zootropolis+: i registi svelano quali personaggi del film non sono riusciti a inserire nella serie

Su Disney+, è ora disponibile Zootropolis+, la serie di sei corti d’animazione ispirati al film Zootropolis che approfondisce le vite di alcuni dei personaggi che abitano nella metropoli (LEGGI LA RECENSIONE). Rincontriamo quindi numerosi volti conosciuti, ma non tutti; in un’intervista con CB, i registi Josie Trinidad, Trent Correy, e Nathan Curtis hanno parlato di quali hanno cercato di inserire nello show, senza però riuscirci. Correy rivela:

Abbiamo continuato a cercare di trovare uno spazio per Finnick e non lo abbiamo mai trovato… lo abbiamo inserito in un paio di scene qua e là e non ha mai funzionato.