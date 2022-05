La serie, creata daed, è disponibile ora anche in Italia su Disney+ Negli episodi si racconta la storia di Sophie, personaggio interpretato da Hilary Duff e Kim Cattrall. Nel 2050 la donna racconta a suo figlio come ha incontrato l’uomo che è diventato poi suo padre e gli spettatori possono vedere quindi gli eventi ambientati nel 2022, quando Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell’era delle app di incontri e delle possibilità senza limiti.

Alcuni mesi fa abbiamo avuto occasione di intervistare Aptaker e Berger e scoprire qualche dettaglio in più su come è stato sviluppato lo spinoff di How Met Your Mother e sono stati creati i personaggi al centro delle disavventure sentimentali di How I Met Your Father.

GUARDA – Il trailer italiano

How I Met Your Father è lo spinoff di una serie molto amata e conosciuta, a quali elementi avete dato maggiore importanza durante lo sviluppo per mantenere l’attenzione dei fan dell’originale e conquistarne di nuovi?

Isaac Aptaker: Amiamo la serie originale ed è quello che ci ha attirati verso questo progetto. Amiamo la narrazione e l’idea che una persona, quando invecchia, ripensi a tutte le decisioni prese quando era giovane e spieghi come è finita per compiere la scelta più grandiosa che poteva prendere nella vita. Determina così tanto del proprio futuro. Volevamo mantenere quel concetto e lo stile. La serie si è conclusa otto anni fa, quindi abbiamo pensato che siano cambiate molte cose per quanto riguarda il modo in cui le persone si incontrano e si innamorano. Ciò che ci ha conquistati è stato poter usare questo strumento meraviglioso dal punto di vista narrativo per raccontare una storia totalmente nuova.

Avete più volte dichiarato che non avete deciso l’identità del padre mentre stavate sviluppando la prima stagione, preferendo sviluppare i personaggi senza tenere necessariamente conto dell’epilogo della storia. Siete rimasti sorpresi in qualche modo dalle reazioni degli spettatori ai personaggi e ai potenziali legami sentimentali?

Elizabeth Berger: È una buona domanda perché penso fossimo eccitati dal fatto che le persone stessero avvicinandosi alla storia e tutti avessero immediatamente delle teorie diverse. Ma abbiamo in mente un piano vago. Direi che noi due sappiamo chi è il padre… Abbiamo realizzato per sei anni This Is Us e quello che abbiamo imparato con quella serie è che avere una mappa generale della direzione in cui ti stai muovendo è realmente importante per guidarti. Detto questo siamo nelle prime fasi della serie, stiamo ancora imparando la chimica di tutti i personaggi e non abbiamo decisamente stabilito in modo preciso quello che accadrà. Ma dopo dieci episodi abbiamo una vaga idea in mente di chi sia e di come ci arriveremo. Ci stiamo tenendo vaghi solo perché siamo ancora all’inizio.

La protagonista Sophie è una fotografa e ha molte difficoltà legate al suo lavoro, su come realizzare tutti i suoi sogni e i suoi progetti. Quanto avete attinto alla vostra esperienza personale per la sua storia, avendo lavorato in un settore come quello artistico che è particolarmente complicato?

Aptaker: Molti elementi sono ispirati a noi e al nostro gruppo di amici. Io ed Elizabeth ci siamo incontrati alla Tisch, l’accademia d’arte di New York. Quindi tutti i nostri amici a New York erano artisti di diverso tipo, che cercavano di capire dove stavano andando e cosa fare con la loro vita, oltre a provare a comprendere come riuscire a trovare il proprio posto in settori davvero competitivi. Quindi ci siamo certamente ispirati a molti di quegli aspetti nel delineare le ambizioni professionali di Sophie.

Come avete lavorato con Hilary Duff per sviluppare il personaggio di Sophie?

Berger: Hilary ha letto lo script e ha amato realmente il personaggio. Penso fosse davvero eccitata nell’avere la possibilità di immergersi di nuovo in questa parte della vita. La storia di Hilary è un po’ diversa: ovviamente stava lavorando e sapeva il suo percorso fin da quando era molto giovane. Ma è una giovane madre ed era entusiasta di fare qualcosa di diverso, esplorare un personaggio che non aveva tutto chiaro a quell’età e che stesse realmente ancora cercando se stessa in un certo senso, provando a individuare quello che le permetterà di avere successo e la propria persona. Penso quell’elemento legato alla possibilità di fare qualcosa di totalmente diverso l’abbia realmente entusiasmata. In più aveva totalmente questa parte di lei che le permette di immedesimarsi nel fatto di amare trascorrere il tempo con i propri amici, divertirsi e innamorarsi. C’erano abbastanza elementi per permetterle di immedesimarsi in Sophie e al tempo stesso fossero diversi dalla sua esperienza personale da rendere la serie un mix eccitante.

Kim Cattrall lavora, ovviamente, in un contesto molto diverso essendo la voce narrante nel futuro. Come avete creato la continuità tra le due fasi della vita del personaggio?

Aptaker: Ovviamente non può lavorare con il nostro cast perché la storia è ambientata in decenni diversi. Ma gli attori sono tutti venuti sul set perché chiunque è un suo grande fan. E Hilary è venuta prima dell’inizio delle riprese per parlare del personaggio. Loro due si sono incontrate un paio di volte in precedenza. Si conoscevano già un po’. Ma hanno potuto approfondire la propria conoscenza e parlare di come avrebbero interpretato Sophie nel corso degli anni. Ha ricevuto molto amore dal parte del cast anche se non ha mai avuto l’occasione di girare delle scene con la nostra gang.

Rispetto a How I Met Your Mother la serie è ambientata in anni diversi, permettendo alle due storie di esistere nello stesso universo. Avete già pensato a un crossover tra le due serie e alle potenziali guest star legate allo show originaloe?

Berger: Per noi era davvero eccitante il rapporto tra il nostro show e quello precedente, che esistono nello stesso universo. Anche se stiamo seguendo questo gruppo completamente diverso di persone siamo nello stesso mondo in cui esistono questi personaggi e luoghi, e stiamo lasciando totalmente aperta la porta per quanto riguarda chi potrebbe apparire nel nostro show. Anche nella prima stagione ci sono delle sorprese realmente soddisfacenti per i fan dell’originale.

Nella serie si dà spazio a molte storie diverse. C’è chi viene dal Regno Unito, molte origini geografiche diverse, esperienze di vita totalmente differenti… Quale è stato il personaggio che avete pensato fosse più sorprendente o importante inserire e sviluppare, magari perché avete pensato che nella prima serie non fosse stato possibile proporre una storia di quel tipo e ora fosse essenziale farlo per mostrare aspetti diversi della società?

Berger: Penso fossimo semplicemente entusiasti di avere questo cast così diverso. Volevamo realmente creare un gruppo di amici che pensavamo fosse rappresentativo dell’epoca e di come sarebbe stato composto a New York in quel periodo. E amiamo che siano delle personalità così diverse. Sembrava fosse un’opportunità davvero eccitante mostrare un gruppo di amici che vive a New York nel 2022. Si tratta della nostra interpretazione di come potrebbe essere quella realtà.

Avete già pensato a quante stagioni potrebbe avere la serie se avrete la possibilità di concludere la storia come volete?

Aptaker: Quella è una questione che non dipende mai da noi, ma da chi ha più potere di noi. Ma ci stiamo divertendo così tanto con questo cast e pensiamo ci saranno ancora molte avventure per loro. Questi primi dieci episodi sono solo un assaggio della storia di questi personaggi e di quello che possono fare questi attori. Stiamo avendo un’esperienza fantastica. Speriamo di poter continuare ancora per molte stagioni.