In arrivo il 7 Giugno su Disney+ l’attesissima Becoming Karl Lagerfeld, la serie tv con protagonista Daniel Brühl sugli esordi del famoso stilista tedesco. Ecco la nostra recensione.

“Non c’è stato un giorno della mia vita in cui non abbia sognato di diventare un grande uomo”: una citazione dello scrittore Robert Musil che sentiamo ripetere non una ma ben due volte nel corso del primo episodio di Becoming Karl Lagerfeld, la nuova serie tv tratta dal bestseller “Kaiser Karl” della giornalista Raphaëlle Bacqué. Sembra la dichiarazione d’intenti di una serie che tra conflitti interiori, sfilate glamour e passioni distruttive racconta in sei episodi l’ascesa di uno degli stilisti più misteriosi e controversi della storia della moda.