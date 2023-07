BLEACH: Thousand-Year Blood War, la recensione della stagione 1, disponibile su Disney+ dal 3 luglio.

Esattamente dieci anni dopo l’ultima stagione dell’anime, e a sei anni dalla conclusione forzata del manga, TV Tokyo e Toei tornano nel mondo degli shinigami con BLEACH: Thousand-Year Blood War.

Diviso in quattro stagioni, già confermate, BLEACH: Thousand-Year Blood War racconterà tutta l’ultima saga del manga che mette Ichigo e i suoi amici contro il nemico più forte di sempre.

Abbiamo dovuto aspettare un anno per poter vedere finalmente anche in Italia la stagione 1 di BLEACH: Thousand-Year Blood War, che è disponibile anche in versione doppiata su Disney+ dallo scorso 3 luglio. Fortunatamente, per le prossime tre stagioni, avremo a disposizione il comodo simulcast (come sta accadendo in queste settimane alla stagione 2). Prima di parlarne nel dettaglio, vi ricordiamo che le prime ...