Ecco a voi i Chippendales, la recensione della miniserie di Hulu disponibile su Disney+.

Dopo il successo di Pam & Tommy, Robert Siegel firma Ecco a voi i Chippendales, un’altra storia vera, con tante licenze poetiche, ambientata negli istrionici anni ’80 americani.

Dietro la cinepresa tra i registi coinvolti, anche Matt Shankman (WandaVision), artefice dei primi due episodi, mentre davanti alla stessa troviamo un Kumail Nanjiani impegnato nel ruolo più serio della sua carriera.

L’attore comico, conosciuto per Silicon Valley e Eternals, indossa i panni dell’imprenditore indiano Somen “Steve” Banerjee. Negli anni ’80 Banerjee cambiò per sempre la vita serale americana, creando il primo strip club per donne e dando vita ai Chippendales. Negli otto episodi già disponibili su Disney+, viene raccontata l’intera storia dell’ascesa e caduta dell’imprenditore.

La trama di Ecco a...