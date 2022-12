Del buon vecchio coinvolgimento romantico (per dirla in gergo fandom, shipping) ha il potere di rendere appassionante qualsiasi serie tv, ed è quello che sta succedendo con His Dark Materials. Il cuore pulsante dell’episodio risiede principalmente in due nuclei emotivi: il ricongiungimento fra Lord Asriel e Marisa Coulter e quello fra Will e Lyra. Ed uno ruba decisamente la scena all’altro.

Chi afferma di non avere un debole per le storie d’amore destinate a fallire mente sapendo di mentire. Nelle parole di Asriel la sua ex amante è “infima e ferocemente intelligente”, mentre lui è un uomo che crede di avere il controllo su tutto: insieme formano una miscela esplosiva (e tossica) da cui è però impossibile distogliere lo sguardo.

È raro che tra due attori si instauri una chimica così irresistibile, e l’aver aspettato tre stagioni per metter...