Il castigo divino per aver parlato troppo presto di una stagione poco emozionante non si è fatto attendere. Nell’episodio quattro di His Dark Materials assistiamo ad una delle scene emotivamente più devastanti mai viste in una serie tv e che potrebbe lasciare l’amaro in bocca soprattutto ai non lettori.

Ma prima, “La Signora Coulter è tornata!” al Magisterium e forse per la prima volta la nostra regina della manipolazione potrebbe aver commesso un piccolo errore di valutazione. Nuovamente circondata da persone che vorrebbero ucciderla, da brava stratega è come sempre abilissima nel ribaltare la situazione a suo favore (anche grazie all’inaspettato aiuto del Comandante Roke), mescolando menzogna e verità e servendosi della sua femminilità come arma all’interno dell’ambiente moralista e represso della serie.

(Nota extradiegetica: l’interpretazione tesa di Will Keen è centratissima, ma fa sorridere tutto il suo ...