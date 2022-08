La campagna pubblicitaria di House of the Dragon ha insistito molto sul budget della produzione, evidenziando più volte la presenza dei draghi all’interno dello show. Una scelta bizzarra, probabilmente intrapresa per trasmettere al grande pubblico l’intenzione degli autori di fare sul serio. L’intenzione di dare vita a una serie importante sotto tutti i punti di vista. Eppure, anche nel secondo episodio disponibile da oggi su Sky e NOW, a fare da padroni sono ancora una volta i dialoghi e i personaggi, scritti con innegabile maestria e in grado di tenerci incollati per tutti i 51 minuti della puntata.

Ma c’è davvero bisogno degli effetti speciali per dare vita a un grande show?

La risposta è chiaramente negativa, visto quanto portato in scena da Ryan Condal e da George R. R. Martin. Certo, i draghi fanno qualche comparsa (dimostrando tra l’altro una CGI altalenante), ma è quando gli uomini in...