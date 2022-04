“Mi piace la tua fissazione per i piedi, è un tocco di classe.” Nelle parole che Carolyn () rivolge a Hélène () ravvisiamo il presagio del destino della bella francese; inevitabile che Villanelle () volesse vendicarsi di chi, per punizione o per mero orgoglio, ha commissionato la sua (quasi) esecuzione. Così, dopo cinque episodi che l’hanno vista spadroneggiare, Hélène trova la morte nella sua lussuosa stanza d’albergo a Berlino, freddata da tre pugnalate (due ai tendini dei piedi, una alla gola). Un’uscita di scena significativa, a pochi episodi dalla conclusione di qui potete trovare tutte le notizie e curiosità sulla serie ), collocata però in una puntata disomogenea e confusa.

Chiariamo: c’è del buono in Oh goodie, I’m the winner. E non poco. Basti pensare allo scambio tra Eve (Sandra Oh) e Villanelle dopo la medicazione della ferita di quest’ultima. Un momento di profonda connessione emo...