Orgoglio e pregiudizio: BBC sta sviluppando la serie spinoff "L'altra sorella Bennet"

BBC ha ordinato lo sviluppo e la produzione di una nuova serie ambientata nell'universo di Orgoglio e Pregiudizio intitolata L'altra sorella Bennet (The Other Bennet Sister).

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Janice Hadlow e ha al centro Mary, la sorella di Lizzy Bennet che viene spesso ignorata e sottovalutata.

La produzione è curata da Bad Wolf, che ha già portato al successo la saga di Doctor Who.

Lo spinoff legato ai personaggi creati da Jane Austen sarà composto da 10 episodi scritti da Sarah Quintrell (The Power).

La sinossi ufficiale anticipa:

A differenza delle sue sorelle, Mary non è la vostra tipica eroina dei drammi in costume. Lei è goffa, ansiosa, moralizzatrice, parla senza sapere bene i fatti, una cantante terribile… Ignorata dalla madre e apparentemente destinata a non essere richiesta durante i balli per il resto della sua vita… Fino a quando Mary decide di prendere il controllo della situazione.