La recensione degli ultimi due episodi di L’amica geniale 3 – Storia di chi fugge e di chi resta

Chiude sottotono L’amica geniale 3, nonostante la trama vada verso il cliffhanger con Lenù che lascia la famiglia, insegue l’amore giovanile e tramite esso l’idea di liberarsi dal ruolo che la società affida alla donna in cui era sprofondata. Tutto fino a specchiarsi in quello che è diventata, cioè Alba Rohrwacher, l’attrice che la interpreterà a partire dalla prossima stagione (una trovata davvero bella che mette insieme cambiamento diegetico ed extradiegetico). Lenù sembra aver trovato qualcuno che apprezza la sua intelligenza e le sue capacità e non vuole chiuderla in casa a fare la madre e la serva. Prende insomma la forma delle molte madri che si vedono nelle storie di Elena Ferrante, non per forza dedite alla famiglia, piene di dubbi, difficoltà e fatica proprio nell’incarnare quella dedizione totale che attribuiamo al ruolo di madre, come se non potessero esistere altri m...