La recensione della puntata 1×09 di The Last Of Us, intitolata “Look For The Light”, disponibile su Sky e NOW

Ci siamo. Siamo arrivati alla fine. Chi già sapeva come sarebbe finita la storia ha avuto la conferma che la serie non ha toccato quella grande idea, quella cioè di una storia d’amore che pone delle domande complicate e presenta dei personaggi non meno terribili del resto della popolazione umana. Chi non ne sapeva niente ha capito da dove venisse l’ammirazione degli altri.

L’ultimo episodio non ha fatto eccezione, anzi, ha compresso molto la lunga parte finale nell’ospedale andando dritto al punto e ha preferito indugiare, come del resto ha fatto per il resto della stagione, sulle questioni personali dei protagonisti, non si è privato di una delle immagini più clamorose del gioco (quando sembra che Ellie abbia un problema e di colpo invece c’è la testa di una giraffa inquadra con così tanto amore e stupore che si trasferisce a lei che la ammira), ha continuato...