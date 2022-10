Durante il recente D23 Expo di Disney sono in molti a essere rimasti a bocca aperta di fronte al trailer di Licantropus. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del nuovo speciale televisivo targato Marvel Studios con protagonista il lupo mannaro Jack Russell.

Se siete interessati ad approfondire le sue origini, vi lasciamo il link qui sotto allo speciale che gli abbiamo dedicato poche settimane fa.

Come dicevamo, in molti sono rimasti stupiti dalla presentazione di una produzione in bianco e nero, caratterizzata da un design riconducibile alle pellicole con i mostri targate Universal. Eppure, giorno dopo giorno, lo stupore si è trasformato e la curiosità e la curiosità in fascino. Negli scorsi giorni abbiamo finalmente potuto vedere lo speciale intitolato inizialmente Werewolf by Night e siamo finalmente pronti per parlarvene. Sarà riuscito Michael Giacchino a dare vita a un’opera ...