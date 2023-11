Nonostante qualche incertezza sulla caratterizzazione del suo protagonista, la seconda stagione di Loki si sta rivelando tra le migliori produzioni targate Marvel Studios degli ultimi anni. Merito soprattutto di una scrittura che punta a sorprendere, aggiungendo misteri su misteri, ma mantenendo una costante sensazione di pericolo che lascia con il fiato sospeso. L’alchimia tra i vari personaggi, inoltre, funziona alla perfezione, consacrando il duo Loki/Mobius tra i più riusciti nel MCU e introducendo comprimari come Ouroboros davvero ben scritti. Insomma: nel caos che sta vivendo il dipartimento Marvel, Loki rimane un punto solido. Una certezza.

Dopo i numerosi avvenimenti delle prime quattro puntate, lo show ideato da Michael Waldron si avvia quindi verso il gran finale, previsto per questo venerdì. Un po’ in ritardo a causa del Lucca Comics & Games, siamo appena riusciti a recuperare il quinto episodio, che non ha fatto altro che confermare i nostri giudizi positivi sulla seri...