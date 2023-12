Lo ammettiamo: sulle prime, da One Trillion Dollars (serie tv di Florian Baxmeyer e Isabel Braak) non ci aspettavamo nulla di particolarmente nuovo. L’ennesima storia che vuole insegnare come i soldi non siano tutto nella vita e di come i propri valori debbano sempre essere più importanti del raggiungimento di fama, denaro e potere. Il trailer, poi, portava in scena azioni apparentemente sconclusionate e un cast non proprio interessante, immaginiamo possiate quindi comprendere il nostro iniziale disinteresse verso lo show disponibile su Paramount+.

Eppure ci sbagliavamo.

Nonostante i nostri pregiudizi, ci siamo comunque tuffati all’interno di One Trillion Dollars, seguendo la storia di John e del suo improvviso patrimonio ereditato. Il risultato? Una serie che presenta senza dubbio qualche difetto, ma che racconta una storia avvincente, ben diretta e in grado di regalare anche qualche momento davvero riuscito. Siete curiosi di scoprire quale? Non dovete far altro che continuare nella...