La recensione del terzo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, disponibile su Disney+

Dopo aver introdotto il mondo dei mezzosangue e i personaggi, il terzo episodio di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo vede Percy, Annabeth e Grover partire finalmente per l’avventura. La missione: recuperare la folgore di Zeus ed evitare una guerra tra dei.

Trama

Armati di soldi, spade e magiche scarpe volanti – dono di Luke ed ereditate dal padre Hermes – i tre protagonisti si mettono in viaggio. La loro destinazione: Los Angeles. Lì infatti si trova l’Ade. La strada si rivela però piena di insidie: dall’incontro con le Erinni inviate dal dio degli inferi a Medusa con i suoi occhi micidiali. Soprattutto però, a porsi come ostacolo, è la diffidenza e l’antipatia che regna tra i tre. Percy è infatti attanagliato da un terribile sospetto. Prima di partire l’Oracolo gli ha predetto che un amico lo tradirà. Come fidarsi quindi dei due compa...