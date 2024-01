La recensione del settimo episodio della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, disponibile su Disney+.

I nodi (cominciano) a venire al pettine nel settimo episodio di Percy Jackson; un episodio che più di tutti bilancia perfettamente azione, divertimento, suspence ed emotività.

Trama di Percy Jackson episodio 7

Iniziando in medias res, Percy e i suoi amici riescono finalmente ad accedere all’Ade dopo aver superato un Procuste (Julian Richings) vestito anni ’70 e i suoi materassi ad acqua. Nell’Oltretomba, per la prima volta, veniamo introdotti a un mondo diverso da quello terrestre. Un mondo cupo e mostruoso creato in CGI, ma sempre convincente. Qui, finalmente, i nostri eroi incontrano il temibile Ade (Jay Duplass) che di temibile però ha poco e nulla e, soprattutto, non è lui che ha ordinato di rubare la folgore di Zeus. Solo allora Percy capisce la verità: è Crono, padre di Zeus, Poseidone e Ade che vuole scatenare la guerra tra dei! L̵...