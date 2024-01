La recensione del sesto episodio della prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, intitolato “Prendiamo una zebra per Las Vegas” e disponibile su Disney+.

Ci avviciniamo alla fine e, come spesso accade nella serie tv, troviamo alcuni episodi filler poco soddisfacenti dal punto di vista di trama e intrattenimento. L’episodio 6 di Percy Jackson ricade in questo buco nero. Più breve degli altri, presenta forse l’ostacolo e la soluzione più semplici mai visti fino ad ora, con un Hermes complesso ma decisamente poco sfruttato. Resta comunque divertente e piacevole da guardare.

Trama di Percy Jackson episodio 6

Percy, Annabeth e Grover sono arrivati a Las Vegas in cerca di Hermes e di un passaggio per gli inferi. Ormai convinti che il ladro di fulmini sia Clarisse, la figlia di Ade, i tre entrano nel casinò Il Fiore di Loto. Come suggerisce il nome, all’interno del casinò le persone perdono la memoria, maledizione che colpisce soprattutto Grov...