Siamo ormai giunti alla terza puntata di She-Hulk: Attorney at Law, serie TV ideata da Jessica Gao con protagonista Jennifer Walters, cugina del più noto Bruce Banner. Sin dal primo episodio, gli autori non hanno nascosto il tono dello show, ovvero quello di una comedy con ambientazione legale. Una sorta di Ally McBeal in salsa supereroistica.

Eppure, nonostante ciò, c’è ancora chi si lamenta delle battute, della mancanza di pathos e della trasposizione più leggera e divertente di alcuni personaggi storici del MCU. Coloro che hanno compreso il mood della serie, invece, sono riusciti ad apprezzare appieno una sceneggiatura divertente e divertita, un cast di prim’ordine e una grande comprensione dell’universo Marvel da parte di Jessica Gao. Da quale parte stare, però, dipende solamente da voi.

Per quanto ci riguarda, attendiamo con impazienza ogni giovedì mattina per scoprire c...