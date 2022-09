La recensione di Verde e single, quinto episodio della prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile su Disney+

Attendavamo la nuova puntata di She-Hulk: Attorney at Law con grande enfasi. Questo perché l’anteprima fornitaci da Disney ci ha permesso di vedere i primi quattro episodi, costringendoci poi ad attendere un mese per poter mettere mano a materiale del tutto inedito. Non lo abbiamo mai nascosto: il tono scanzonato e leggero della nuova serie targata Marvel Studios ci ha convinti sin dai primi minuti dello show.

È vero: la serie non è epica, drammatica o ricca di sequenze d’azione, ma ci permette di vedere uno spaccato interessante all’interno del mondo del Marvel Cinematic Universe. Un mondo fatto di situazioni spesso date per scontate, ma sulle quali Jessica Gao ha voluto porre particolare attenzione. Cosa fanno i supereroi quando non combattono? Come vivono le loro vite quotidiane? Chi crea loro ...