La recensione dell’episodio 1×07 di She-Hulk, intitolato Il ritiro, disponibile dal 29 settembre su Disney+.

She-Hulk: Attorney at Law è una serie TV più profonda di quanto non appaia. Sin dalla prima puntata ha lanciato continui messaggi al suo pubblico. Messaggi che talvolta passano in sordina, mascherati con discreta eleganza, ma che altre volte arrivano dritti al punto in maniera goffa. Ne è una prova lo scorso episodio, che ha visto il messaggio divorare la narrazione, dando così vita a quella che, probabilmente, è la peggior puntata dello show.

Fortunatamente, però, ci pensa Zeb Wells a risollevare la situazione. Per chi non lo sapesse, Wells è uno storico sceneggiatore di fumetti che ha dato vita a splendide storie di Spider-Man, Venom e di una miriade di altri personaggi della Casa delle Idee. Ebbene, l’autore s...