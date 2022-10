La recensione del season finale di She-Hulk: Attorney at Law, episodio intitolato Chi è la protagonista?, disponibile su Disney+

She-Hulk: Attorney at Law è stata una serie che ha senza dubbio fatto parlare molto di sé. Talvolta in positivo, come l’ottima puntata della scorsa settimana, mentre altre volte in negativo, come nell’episodio numero sei, dove Jennifer Walters è costretta ad andare al matrimonio di una sua vecchia amica. Quel che è certo, però, è che lo show non ha mai cambiato direzione. Nata come una legal comedy, questa prima stagione di She-Hulk è rimasta coerente fino alla fine, dimostrando anche una grande conoscenza del personaggio ideato da Stan Lee e John Buscema.

Insomma: la serie si è dimostrata un prodotto non per tutti i palati, capace di far sorridere alcuni spettatori e di lascare completamente indifferent...