La recensione dell’episodio 1×02 di She-Hulk: Attorney at Law, “Super Giurisprudenza”, disponibile da oggi su Disney+

La prima puntata di She-Hulk: Attorney at Law ha saputo conquistarci grazie a una Tatiana Maslany perfettamente in parte e a una scrittura divertente e divertita. Si tratta dell’ennesima prova del fatto che i Marvel Studios riescono a coinvolgere il pubblico grazie a personaggi più interessanti quando lontani dalle storie tipiche dei supereroi. Hawkeye ci aveva convinto per il rapporto instaurato tra Clint e Kate, Moon Knight grazie alla psicologia di Marc Spector e Ms. Marvel con la gestione del quotidiano di Kamala. Ognuna di queste tre produzioni ci ha però deluso nella struttura di una trama che obbliga i personaggi a combattere il cattivo di turno, sfruttando i propri superpoteri. Un’impostazione che, con She-Hulk, forse riusciremo a scrollarci di dosso.