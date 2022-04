Chiunque abbia osservato con un minimo d’attenzione l’evolversi del mondo dell’audiovisivo negli ultimi anni avrà notato, con piacere o preoccupazione, l’ascesa al potere dei prodotti seriali, fino a qualche anno fa considerati – salvo rare eccezioni – figli cadetti del Gran Padre Cinema. Il fenomeno non è, di per sé, negativo; ha infatti consentito la trasposizione di storie che, nella concisa finestra della durata di un film, non avrebbero avuto avuto il necessario ossigeno per fiorire.

C’è però un risvolto meno vantaggioso, almeno da un punto di vista strettamente artistico; ci troviamo sempre più spesso di fronte a opere la cui pur ottima composizione di base viene diluita in virtù della ripartizione seriale. Ecco quindi quel che avrebbe potuto essere un ottimo film tramutarsi inesorabilmente in una stagione dal ritmo altalenante. Superfluo ribadi...