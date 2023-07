La nostra recensione di Tutti Onorati Scienziati, episodio crossover tra Star Trek: Strange New Worlds e Star Trek: Lower Decks, disponibile su Paramount+

Tutti Onorati Scienziati è un sorridente trionfo per Star Trek: Strange New World, nonché un frizzante crossover con la serie animata del franchise, Lower Decks. In questa puntata, i sottotenenti Brad Boimler (Jack Quaid) e Beckett Mariner (Tawny Newsome) della USS Cerritos viaggiano indietro nel tempo, finendo a bordo della USS Enterprise e incappando in icone leggendarie della Flotta Stellare. L’episodio è diretto da un’altra, reale leggenda del franchise, quel Jonathan Frakes interprete del comandante William T. Riker; tra umorismo e nostalgia, questa brillante puntata cattura magnificamente l’essenza di entrambe le serie, creando un’ora di spettacolo emozionante e piacevole.

Durante una missione di routine, Boimler si ritrova trasportato indietro nel tempo sulla USS Enterprise, dove trova alcuni suoi miti...