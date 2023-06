La nostra recensione di Ad Astra Per Aspera, la seconda puntata della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds, disponibile su Paramount+

Meglio dirlo subito: Ad Astra Per Aspera è, a oggi, il miglior episodio che Star Trek: Strange New Worlds ci abbia offerto. Lo è non solo per i fan nostalgici, che in esso ritroveranno la summa di ciò che ha reso grande Star Trek sin dalle sue origini di cartapesta, ma anche gli spettatori che si fossero accostati solo in tempi recenti al franchise potranno infatti trovarvi elementi di interesse e un’eco di innegabile potenza rispetto al nostro presente.

La premessa dell’episodio affonda le radici nel finale della precedente stagione di Star Trek: Strange New Worlds, quando Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) era stata arrestata da un drappello della Federazione per aver taciuto sulla propria origine illyriana. Per chi non ricordasse: gli illyriani sono una specie la cui cultura è strettamente interconnessa con modificazioni genetic...