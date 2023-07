La recensione di Lost in Translation, sesto episodio della seconda stagione di Star Trek: Strange New World, disponibile su Paramount+

Sebbene si tratti di un episodio principalmente incentrato su Uhura (Celia Rose-Gooding), Lost in Translation non manca di regalare significativi momenti a diversi personaggi di Star Trek: Strange New Worlds. Ritroviamo Pelia (Carol Kane), qui in acceso contrasto con Una (Rebecca Romijn); c’è anche Kirk (Paul Weasley), che getta i semi della futura amicizia con Uhura e con La’an (Christina Chong), inconsapevole di aver vissuto un intermezzo romantico con quest’ultima.

Cosa ancor più importante, soprattutto per Uhura, ritroviamo Hemmer (Bruce Horak), seppur in forma di incubo zombie o di malinconica registrazione contemplata dall’ufficiale delle comunicazioni. Lost in Translation è, sulla carta, un episodio incentrato sulla scoperta di una nuova forma di vita aliena; nella realtà, come da tradizione, il messaggio di cui la punta...