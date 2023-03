Ted Lasso la recensione in anteprima dei primi quattro episodi della stagione 3, disponibili su Apple TV+ dal 15 marzo.

A circa un anno e mezzo dall’ultimo episodio, l’AFC Richmond di Ted Lasso tornerà per la stagione 3 il prossimo 15 marzo, sempre in esclusiva Apple TV+. Definita più di una volta come il finale dello show ideato da Bill Lawrence e Jason Sudeikis, che ne è anche il protagonista, si tratta sicuramente di uno dei ritorni più attesi di questo 2023.

Abbiamo visto in anteprima i primi quattro episodi della stagione 3, ritrovandoci subito nel bonario (ma sempre competitivo) clima della serie tv pluripremiata. Il futuro in Premiere League del Richmond dipende dal talento di Ted di trovare il meglio nei suoi giocatori, ma l’estremo positivismo dello Yankee potrebbe costargli caro.

La trama della stagione 3 di Ted Lasso

La stagione 3 di Ted Lasso riprend...