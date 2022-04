The Dropout: la recensione della miniserie disponibile su Disney+

Il sentimento che emerge guardando la miniserie The Dropout è la frustrazione, se non addirittura la rabbia, perché quella di Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried), prima che il suo castello di carte crollasse, rivelando le sue bugie, era davvero una buona idea, soprattutto in un paese come gli Stati Uniti in cui l’assistenza sanitaria non è alla portata di tutti.

La trama di The Dropout

La miniserie in 8 episodi The Dropout racconta l’ascesa e la caduta di Elizabeth Holmes, l’amministratrice delegata della Theranos, condannata nel gennaio del 2022 per 4 imputazioni di truffa aggravata, per cui potrebbe ricevere una sentenza di 20 anni di prigione.

Nativa di Houston, Elizabeth è introdotta come una giovane donna intelligente ed ambiziosa che, come lei stessa terrà a sottolineare nel primo episodio della miniserie,...