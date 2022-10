La recensione dell’episodio 11×17 di The Walking Dead, intitolato Lockdown, disponibile dal 3 ottobre su Disney+

The Walking Dead inizia il capitolo finale della stagione 11 con una puntata ricca di azione che riprende la narrazione da dove si era interrotta e sembra voler anticipare un ritmo più sostenuto per raggiungere la parola fine in modo memorabile.

La trama di The Walking Dead 11×17 “Lockdown”

La storia riprende con Judith (Cailey Fleming) che descrive la morte e il caos a cui ha assistito crescendo nel mondo post-apocalittico. Daryl (Norman Reedus) e Maggie (Lauren Cohan), nel frattempo, si imbattono in Gabriel (Seth Gillam), Aaron (Ross Marquand), Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Annie (Medina Senghore) che condividono l’obiettivo di uccidere Lance (Josh Hamilton) prima che l’uomo possa far del male alle loro famiglie e alle persone amate non appena tornato nel Commonwealth. Il gruppo decide che sarà Negan a introdursi nella comunità, non...