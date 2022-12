Alla sua prima esperienza come protagonista di una serie televisiva Sylvester Stallone, nel ruolo di Dwight Manfredi, il nuovo Tulsa King, ha già stregato il pubblico e lo show si è già guadagnato il rinnovo per una seconda stagione prima della messa in onda del suo 4° episodio dei 10 previsti per la prima.

Secondo quanto ammesso dal suo stesso creatore, Taylor Sheridan, il nuovo Mida di Hollywood, Tulsa King è stato concepito in pochissimi giorni durante la pandemia e presentato a Stallone in una brevissima telefonata dopo la quale la star non ha avuto esitazione ad accettare il ruolo che gli veniva offerto e che era stato chiaramente concepito con lui in mente. Affidata ora nelle sapienti mani dello showrunner Terence Winter, un altro grande nome, autore di The Wolf Of Wall Street, Boardwalk Empire e The Sopranos, la serie è già entrata nelle grazie del pubblico. E non avrebbe potuto essere altrimenti.