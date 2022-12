I primi due episodi di Willow, nonostante la scrittura un po’ sbrigativa dei personaggi nella prima puntata, ci hanno tutto sommato convinto. Questo grazie a una struttura semplice, che ricorda come si scrivevano i racconti fantasy in passato. È proprio l’interessante mix tra fiaba e tono moderno a spiccare, permettendo allo show sviluppato da Jonathan Kasdan (Solo: A Star Wars Story) di trovare un proprio spazio all’interno del panorama delle serie TV dei nostri giorni. Il tutto senza dimenticare l’immancabile “effetto nostalgia”, che sicuramente avrà colpito coloro che hanno amato il film originale del 1988.

A distanza di una settimana siamo qui oggi per parlarvi della terza puntata di Willow, che ha come scopo quello di consolidare quanto di buono già visto. Se la serie TV prenderà piede lo scopriremo probabilmente dopo l’episodio di oggi, che permetterà di capire a moltissimi spettatori se lo show fa per loro o meno...