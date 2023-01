Siamo ormai giunti alla settima puntata di Willow, serie TV di stampo fantasy disponibile esclusivamente su Disney+. Sette puntate durante le quali abbiamo evidenziato pregi e difetti di un’opera tanto forte sotto il profilo tecnico, quanto debole nella scrittura. Nonostante qualche difetto, però, lo show continua a prendersi estremamente sul serio, puntando con fierezza al season finale della prossima settimana che, se gli ascolti dovessero risultare estremamente positivi, potrebbe dare il via a una seconda stagione, visto il valido world building messo in piedi da Jonathan Kasdan e da Wendy Mericle.

Non vi nascondiamo che, sebbene questi primi sette episodi non ci abbiano fatto impazzire, guarderemmo volentieri un secondo capitolo della storia. Non abbiamo mai nascosto, infatti, l’immenso potenziale di Willow, che speriamo possa...