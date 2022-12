La recensione dei primi due episodi della serie Willow, disponibili su Disney+

Diretto da Ron Howard, Willow è un film del 1988 che mescola toni fiabeschi con le tinte più oscure di un dark fantasy. Un’opera prodotta nientemeno che da George Lucas e che venne accolta in modo bizzarro dal pubblico e dalla critica. Alcune persone amarono i personaggi e gli effetti speciali all’avanguardia, altre invece non riuscirono a superare indenni il ritmo lento della pellicola. In ogni caso, il film divenne un prodotto di culto, rappresentando un punto saldo del cinema fantasy e dando vita a diverse opere trans-mediali come giochi da tavolo, videogames e tre romanzi scritti da Wayland Drew e da Chris Claremont.

A distanza di trentaquattro anni da quella prima pellicola, Jonathan Kasdan (sceneggiatore di Solo: A Star Wars Story) coinvolge la Lucasfilm e la Disney per dare vita a una serie TV. Serie che, noncurante di quanto raccontato nelle succitate opere nate dopo il film, si pone come vero e pro...