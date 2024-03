Cote de Pablo, interprete di Ziva David, un agente israeliano in prestito alla squadra di NCIS, ha lasciato la serie nel 2013 (nell’11^ stagione) e Michael Weatherly (Tony DiNozzo), l’ha seguita 2 anni dopo.

Insieme, Tony e Ziva, hanno dato vita alla ship più amata della serie: Tiva.

Perché Cote de Pablo e Michael Weatherly hanno lasciato NCIS

Nonostante il personaggio della de Pablo abbia avuto un certo impatto culturale, l’attrice – al tempo – decise di lasciare il ruolo quando entrò in conflitto con gli autori per le scelte che intendevano fare con la trama del suo personaggio, destinata a tornare in Israele dopo essere stata resa “sfortunata e miserabile“, per usare le stesse parole adottate dalla diretta interessata durante un Q&A nel 2016, parole che furono poi in parte ritrattate, più avanti, quando – in occasione del suo ritorno per un breve arco narrativo iniziato con il finale della 16^ stagione e proseguito per 4 episodi in quella successiva – la de Pablo dichiarò a USA Today di non sentirsi ancora pronta a raccontare perché avesse deciso di lasciare lo show, ma di averlo fatto perché non aveva avuto altra scelta.

Quando Ziva ricomparve poi nel garage di Gibbs per avvertirlo che una donna di nome Sahar Azam dava la caccia ad entrambi, il pubblico l’aveva (quasi) data per morta per gli ultimi 3 anni e la storyline con cui fu riaccolta per qualche episodio in NCIS permise di dare un degno congedo non solo al suo personaggio, ma anche alla ship Tiva. Nella stagione venne infatti anche spiegato come Ziva avesse deciso di simulare la propria morte per tenere al sicuro la propria famiglia, dopo aver scoperto che una bomba esplosa nella fattoria del padre era in realtà destinata ad uccidere anche lei.

Per Michael Weatherly le cose andarono in maniera leggermente diversa e quella dell’attore fu, a suo dire, una scelta motivata in buona parte dall’uscita di scena della sua collega. Se a questo aggiungiamo il suo desiderio di vestire i panni di un nuovo personaggio dopo 13 anni di permanenza in NCIS ed il fatto che gli fosse stato offerto il ruolo di protagonista nella nuova serie Bull (durata poi 6 stagioni), è facile comprendere il motivo per cui l’attore abbia scelto di congedarsi dal ruolo di Tony DiNozzo.

Dal punto di vista narrativo, dopo aver appreso della morte di Ziva e di avere avuto una figlia da lei, Tony decideva infatti di lasciare la squadra per occuparsi della bambina.

Di Tony e Ziva, grazie una lettera, il pubblico venne poi a sapere che vivevano a Parigi, dove crescevano insieme la figlia coronando così (lontano dallo schermo) il loro sogno d’amore.

Ora, con la carriera un po’ ammaccata, per una serie di scandali di cui Weatherly si è reso protagonista in Bull ed una certa mancanza di opportunità per la De Pablo, che non è più riuscita ad accaparrarsi un ruolo tanto amato dal pubblico come quello di Ziva David, entrambi hanno preso la decisione di tornare alle origini, accettando di riprendere i ruoli di Tony e Ziva per uno spinoff di NCIS, che sarà interamente dedicato ai loro personaggi.

Cosa sappiamo della nuova serie con Tony e Ziva

La serie, che potrebbe essere intitolata NCIS Europe ed è stata scritta da John McNamara, riunirà i personaggio di Tony e Ziva dopo aver condiviso per l’ultima volta lo schermo nell’ottobre del 2013, con la produzione che dovrebbe iniziare alla fine del 2024.

Secondo TVLine lo spinoff dovrebbe aprire con Tony e Ziva, genitori della piccola Tali, che vivono ormai da anni assieme. Quando però la compagnia di sicurezza di Tony subisce un attacco, la famiglia deve darsi alla fuga per l’Europa, cercando di capire di chi e perché siano diventati un obiettivo, “imparando a fidarsi di nuovo l’uno dell’altro“, così da poter avere il lieto fine che hanno sempre desiderato.

In una dichiarazione congiunta i due attori hanno detto:

“Abbiamo raccontato questa storia per molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti. Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un’avventura piena d’azione alimentata da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo inoltre ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto la coppia Tiva per anni. Ancora oggi ci fermano nei negozi e per strada per dirci quanto siano importanti per loro questi personaggi e per chiederci cosa stiano facendo ora Tony e Ziva. Questa serie è per voi!“

John McNamara, che servirà anche da showrunner, ha invece dichiarato:

“Sono entusiasta di entrare nell’universo di NCIS con Cote e Michael e di esplorarlo da nuove angolazioni. Dato che il franchise è un successo globale, penso che sia fenomenale che CBS Studios e Paramount+ ci abbiano dato il via libera per girare in Europa. Per quanto riguarda il titolo di questa serie, se ve lo rivelassi, violerei l’Espionage Act!“

I film e le serie imperdibili