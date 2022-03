Nuovi misteri a Spoleto

Giovedì 31 marzo su RA1 1 debutta la tredicesima stagione di Don Matteo, che come noto segnerà l’uscita di scena di Terence Hill e del suo amato personaggio. A raccoglierne il testimone sarà, interpretato da, che farà il suo esordio nell’. In attesa di capire se la serie proseguirà con un nuovo protagonista (e allora forse anche con un nuovo titolo?), o se Bova farà la fine di Shia LaBeouf in Indiana Jones e il teschio di cristallo , ecco cosa aspettarci dai nuovi episodi.

Tutto il primo episodio, intitolato Il giorno perfetto, è pervaso da un clima di congedo. A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica) è in prima linea. Per fargli gli auguri, arriva anche il Colonnello Anceschi (Flavio Insinna), amico di lunga data del protagonista, insieme con la giovane figlia Valentina. I due hanno un rapporto complicato, e la vicinanza sarà occasione per provare a ricucirlo. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

Nei successivi episodi, i misteri si infittiscono: l’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima. Il sacerdote si lega a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di scoprire la verità per cercare di aiutarlo. In tutto questo, l’arrivo a sorpresa di Don Massimo porterà ulteriore scompiglio tra gli abitanti della cittadina, che all’inizio faranno fatica ad accettarlo.

Vecchi e nuovi personaggi

Nella nuova stagione vedremo un Don Matteo in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo ruolo di padre spirituale e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza. Ma è proprio nei momenti difficili che emergeranno nuovi aspetti del carattere: la fallibilità, il senso paterno, ma anche l’incrollabile speranza nel futuro.

Nella caserma di Spoleto, oltre all’immancabile Maresciallo Cecchini, ritroveremo anche il capitano Anna Oliveri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi, il nuovo PM della città interpretato da Maurizio Lastrico. Nella precedente annata, Anna aveva abbandonato Marco sull’altare in seguito al tradimento dell’uomo con il nuovo Procuratore Capo Sara Santonastasi. Così, la donna aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, l’uomo con cui ha una figlia, Ines, ma poi finito in carcere a seguito di una tentata rapina di un portavalori. Dopo aver preparato tutto per la sua uscita, ora è pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere con Don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è “accontentato” di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici e mille complicazioni aspettano i due.

La tredicesima stagione segna però anche il grande ritorno di Flavio Insinna nel ruolo di Flavio Anceschi, capitano dei carabinieri e marito del sindaco di Gubbio, Laura Respighi. Dopo essere stato un volto ricorrente nelle prime cinque stagioni della serie lo ritroviamo ora divorziato da Laura, con una figlia adolescente, Valentina, e promosso a colonnello.

Ecco invece quali sono i principali ingressi nella nuova stagione. Don Massimo (Raoul Bova) è un prete diverso, dalla vocazione travagliata, che arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia. Più propenso a riflettere in solitudine che a stare dentro le quattro mura della canonica, porta con sé un passato misterioso. Prima di vestire i panni di sacerdote era infatti un uomo come tanti altri, con un lavoro e dei progetti per il futuro: ma l’incontro con la morte e soprattutto con Don Matteo gli hanno cambiato la vita, portandolo sulla via della fede.

Federico Limoni (Mattia Teruzzi) ha solo 17 anni, ma il temperamento di chi sembra averne molti di più: il corpo segnato dai tatuaggi, l’espressione sempre accigliata. È cresciuto soltanto con la madre Caterina, rimasta incinta di lui da giovanissima. Una donna fragile, sola, che anche per questo è diventata schiava del demone della droga, da cui fatica a fuggire. Questa difficile situazione l’ha portata più volte ad abbandonare il figlio, tornando poi sempre a riprenderselo, senza che il ragazzo perdesse mai fiducia nei suoi confronti. L’ultima volta si è presentata incinta di Clementino, fratellastro di Federico, il quale decide di proteggerlo a ogni costo, senza mai staccarsi da lui. Ed è con lui anche quando si imbatte per caso in Don Matteo. Il loro incontro inizialmente è anche uno scontro, eppure il sacerdote finirà per affezionarsi a quel ragazzo così burbero e alla sua storia e farà tutto il possibile per aiutarlo.

Valentina Anceschi (Emma Valenti) è la giovane figlia di Flavio Anceschi. Nata e cresciuta a Roma, la ragazza ha mantenuto un legame molto forte con Cecchini, il suo padrino, che stravede da sempre per lei. Il suo obiettivo è sempre stato diventare magistrato; un tipo di carriera che sicuramente incontra i favori di suo padre, che con lei si mostra sempre molto rigido e protettivo. Da quando la moglie ha abbandonato la sua famiglia, Anceschi infatti si è stretto nella sua divisa e nel suo ruolo di padre integerrimo e Valentina ha assunto il ruolo di “figlia perfetta”, che, forse, adesso non riesce più a sostenere. Ecco perché Valentina, da sempre, fa di tutto per cercare di attirare l’attenzione del padre, ma senza successo. Quello che il Colonnello Anceschi non sa, infatti, è che la ragazza porta con sé un trauma irrisolto. Tornare a Spoleto con il padre, sarà dunque per lei occasione di conoscere nuove persone che diventeranno presto parte della sua vita e la costringeranno a fare i conti con se stessa e con il suo passato.

Trovate tutte le notizie su Don Matteo nella nostra scheda.